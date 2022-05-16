16 Мая 2022 10:58

Контрафактные автозапчасти под видом известных брендов продавали в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативных мероприятий в Алматы ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком «Toyota», «Lexus», «Hyundai», «Honda» на сумму более 1,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении данных лиц. Контрафактные запчасти расфасовывались в коробки известных брендов и распространялись на авторынки Казахстана», - сообщили в пресс-службе агентства.

Всего по результатам мероприятий изъято 106 тыс. контрафактных автозапчастей. В настоящее время дело рассматривается в суде.