Контрафактную продукцию на 30 млрд тенге завезли в Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Kazpatent Ербол Оспанов рассказал о проведенном в стране форуме «Антиконтрафакт», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Форум «Антиконтрафакт» – это открытая площадка для обсуждения вопросов противодействия незаконному обороту продукции с охраняемыми объектами интеллектуальной собственности. Казахстан второй раз проводит этот форум в своей столице – первый проходил в 2014 году», - сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.
Он привел некоторые статистические данные.
«По данным европейской исследовательской компании EuromonitorInternational, по итогам 2020 года, потери мировой экономики могли составить до 3% мирового ВВП или примерно 2,2 трлн долларов. По данным Министерства торговли и интеграции, в Казахстан завезли контрафактные товары на более 30 млрд тенге», - отметил спикер.
«Контрафактные продукты имеются практически во всех областях экономики. Это и продукты питания, и напитки, и одежда и обувь, и фармацевтические препараты, и электроника. В последнее время количество контрафактной продукции стало больше даже в современных технологиях», - заключил Е. Оспанов.
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