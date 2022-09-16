Контрафакт и его последствия: почему курить подделки опасно

Контрафактный товар не только наносит вред экономике и государству, но он небезопасен и для здоровья потребителей. О проблеме контрафакта табачной продукции мы побеседовали с экспертом Национальной ассоциации по снижению вреда факторов риска для здоровья человека «Денсаулық», врачом Гинтаутасом Кентра.

- Гинтаутас, как Вы озвучивали в июне, запретительная политика против курения неэффективна и приводит к развитию «черного» рынка, то есть ввозу контрафактной продукции сомнительного качества. Сейчас на фоне повсеместного роста цена мы как раз это наблюдаем. Что делать чтобы потребители не переключались на продукцию низкого качества?

- Эта проблема уникальна не только для Казахстана, а значит, можно извлечь уроки из международного опыта. А он показывает, что важно влиять на конечную стоимость табачных изделий через акцизный налог, исходя из степени вреда от них. То есть, цена самых вредных форм табачных изделий должна быть менее доступной, и наоборот. При повышении акциза на сигареты растет и цена на них, что толкает покупателя покупать дешевые сигареты кустарного производства. Но альтернативой могут быть менее вредные бездымные никотиносодержащие изделия.

Важны два аспекта – чтобы альтернативы были доступны по цене, чему и должно способствовать дифференцированное налогообложение. И чтобы курильщики четко понимали все риски и преимущества менее вредных табачных продуктов без горения, и могли сравнить их с традиционными сигаретами. Логично, что для здравоохранения Казахстана лучше, если в стране станет меньше курильщиков. Ведь курение является причиной развития многих неинфекционных заболеваний, затраты на лечение которых огромны. Если же снизить вред от курения, можно влиять и на эти затраты.

- Гинтаутас, ранее Вы говорили о двойном вреде сигарет, произведенных кустарным способом, но также упомянули вред от сигарет в целом и о методах менее вредного «курения»?

- Главный вред от курения в первую очередь связывают с раком легких, но существуют и другие заболевания, вызываемые продуктами горения табака. В мире наблюдается рост смертности от хронической обструктивной болезни легких, причиной возникновения которой в большинстве случаев является курение. В табачном дыме содержится угарный газ, который, поступая в кровоток связывает часть гемоглобина и выводит его из газообмена, из-за этого организм находится в состоянии гипоксии, органы и ткани недополучают кислород.

Курение оказывает негативное воздействие практически на все органы и ткани человека. При отказе от курения, негативные воздействия устраняются естественным образом, но при невозможности бросить курить можно перейти на бездымные табачные продукты. В этом случае не все, но большинство негативных последствий курения исчезают. И в целом вред от курения будет снижен, что подтверждается рядом научных исследований.

- А если говорить о контрафакте, то ведь и никотиновые девайсы можно встретить на «сером» казахстанском рынке. Насколько они вредны для здоровья?

- Основной вред при курении несет не никотин, из-за которого люди курят, а токсические вещества – продукты горения табака. С появлением устройств без горения, появилась возможность снизить вред от курения для тех, кто не хочет или не может отказаться от своей привычки. При использовании нагреваемого табака отсутствует процесс горения и не образуются канцерогенные смолы. Ряд научных исследований, доказал, что вред, наносимый здоровью системами с нагреваемым табаком на 95% меньше, чем от курения.

Важный момент - эти исследования проводились с продукцией известных производителей, в которых был точно известен их состав. Однако сегодня на рынке действительно можно найти большое количество е-сигарет неизвестных производителей и марок, проверить состав которых покупателям не представляется возможным.

- Получается, что курильщиков со всех сторон поджидают опасности, так не проще ли отказаться от курения, подойдя более комплексно к вопросу?

- Если курильщик может бросить курить, то это естественно приветствуется, однако, как показывает статистика у многих желающих оставить пагубную привычку просто не получается это сделать. Никотин - основная причина курения, - это алкалоид растительного происхождения, который вызывает сильную физическую и психологическую зависимость. Справиться с ним самостоятельно очень трудно. Даже если это удается сделать, то под воздействием негативных факторов, стресса, трудных жизненных ситуаций, многие снова возвращаются к курению. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалистам, которые проконсультируют и назначат препараты, облегчающие процесс отказа от курения. В частности, использование бездымных альтернатив, как этап при отказе от курения, рекомендуется национальной системой здравоохранения Великобритании.

Переход от продукции с горением табака к системам нагревания табака, при невозможности отказа от курения, является основой концепции снижения вреда, которая успешно зарекомендовала себя во многих направлениях.

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