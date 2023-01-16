Контрабанду ювелирных изделий на полмиллиарда тенге пресекли в Казахстане

16 Января 2023, 14:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно усиления борьбы с теневым импортом и ограничение контрабанды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации органов государственных доходов и Бюро национальной статистики, на территории страны осуществляют реализацию ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней более 2 тысяч субъектов, из них 90% являются субъектами малого бизнеса. Контроль за реализацией ювелирных изделий осуществляется в соответствии с Законом «О драгоценных камнях и драгоценных металлах» Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе.

Он напомнил, что в соответствии с Указом Президента от 7 декабря 2022 года № 44 до 1 января 2024 года действует мораторий на проведение проверок профилактического контроля и надзора субъектов малого предпринимательства.

«Вместе с тем, в соответствии с Предпринимательским кодексом, у органов госконтроля имеется возможность проведения внеплановых проверок по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства. Агентством по финансовому мониторингу в рамках оперативных мероприятий по обеспечению защиты внутреннего рынка от нелегального ввоза товаров и контрафактной продукции, с начала 2022 года пресечен контрабандный ввоз ювелирных изделий на общую сумму 573 млн тенге», - сообщил Премьер.

Согласно официальным статистическим данным и зеркальному анализу данных стран-импортеров, по итогам первого полугодия 2022 года разница товарооборота ювелирных изделий из Турции и Швейцарии составляет порядка 1,2 млн долларов США (в 2021 году 8,9 млн долларов США).

В целях единообразия данных по экспорту и импорту ювелирных изделий, прорабатывается вопрос по взаимному электронному обмену информацией между уполномоченными органами контроля на государственной границе с правительствами Турции, Швейцарии, России (до 90% импорта в РК). Данная мера позволит усилить контроль за неправомерным оборотом ювелирных изделий и сократить объемы ввоза контрабанды из этих стран.