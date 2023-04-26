Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Контрабанду янтаря пресекли на границе в Жетысуской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 15:56
Контрабанду янтаря пресекли на границе в Жетысуской области Фото: gov.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» пресечен факт вывоза контрабандным путем янтаря общим весом 336 грамм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе департамента государственных доходов по Жетысуской области.

«В первый день открытия МЦПС «Хоргос» сотрудниками таможенного поста совместно с пограничниками, в ходе проведения таможенного контроля в виде осмотра автотранспортного средства, пресечен факт вывоза из Казахстана в КНР камней в количестве 9 штук общим весом 336 грамм – предположительно янтарь, которые незаконно перемещались в багажном отсеке автотранспортного средства под управлением гражданина РК М. В настоящее время контрабандный товар направлен на экспертизу в Центральную таможенную лабораторию для установления соответствия классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней требованиям нормативно-технической документации и вынесения окончательного решения в отношении виновного лица. В случае подтверждения лабораторией, что задержанные камни относятся к категории драгоценных камней, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 545 КоАП РК за несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров. В этом случае предусмотрен штраф на физических лиц в размере 15 МРП, с возможной конфискацией товара», - сообщили в ДГД.

В случае не подтверждения того, что это драгоценные камни, по статье 551 КоАП РК за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров. В этом случае влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП.


Пограничники   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы