Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Контрабанду телефонов на 32 млн тенге пресекли в Актюбинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Декабря 2020, 18:30
Контрабанду телефонов на 32 млн тенге пресекли в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В автомобильном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области при досмотре автомашины марки «Mercedes-Benz», следующей по маршруту «Бишкек - Санкт-Петербург» под управлением гражданина Кыргызстана, обнаружена крупная партия мобильных телефонов на сумму 32 720 000 тенге (409 единиц). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Контрабандный груз был укрыт в коробках из-под кисломолочных продуктов, находящихся под товарами народного потребления.

Материалы переданы сотрудникам ДЭР по Актюбинской области для дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, в автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области пресечена попытка незаконного провоза через казахстанско-российскую границу табачной продукции на общую сумму 2 260 000 тенге.


Актюбинская область   Пограничники   КНБ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной