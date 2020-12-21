Контрабанду телефонов на 32 млн тенге пресекли в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В автомобильном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области при досмотре автомашины марки «Mercedes-Benz», следующей по маршруту «Бишкек - Санкт-Петербург» под управлением гражданина Кыргызстана, обнаружена крупная партия мобильных телефонов на сумму 32 720 000 тенге (409 единиц). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Контрабандный груз был укрыт в коробках из-под кисломолочных продуктов, находящихся под товарами народного потребления.

Материалы переданы сотрудникам ДЭР по Актюбинской области для дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, в автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области пресечена попытка незаконного провоза через казахстанско-российскую границу табачной продукции на общую сумму 2 260 000 тенге.