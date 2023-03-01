Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Контрабанду почти на 3 млн тенге пресекли пограничники в Жамбылской области

1 Марта 2023, 12:07
Контрабанду почти на 3 млн тенге пресекли пограничники в Жамбылской области Фото: t.me/knbgov_kz

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Контрабанду сигарет почти на 3 млн тенге пресекли военнослужащие департамента Пограничнной службы КНБ РК в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Военнослужащими департамента Пограничнной службы КНБ РК по Жамбылской области в пункте пропуска «Аухатты» пресечена попытка незаконного провоза в Республику Казахстан крупной партии табачных изделий (сигарет марки Oris и BOND) 5 500 пачек. Оценочная стоимость товара составляет более 2 800 000 тенге.

Выявленный товар передан в управление государственных доходов Кордайского района для принятия процессуального решения.


Новости по теме
Мобильные казармы для приграничных подразделений приобретет Казахстан
50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане
Пронести гашиш пытался иностранец через границу Казахстана и Узбекистана
Теги:
Читайте также
Сейсмоусиление проведут в сельской школе Жамбылской области
Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Шуского района
В городе Каратау исчезли крышки от канализационных люков
Региональную геоинформационную систему запустили в Жамбылской области
Мобильные казармы для приграничных подразделений приобретет Казахстан
50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане
Крыши многоэтажек проверяют жамбылские полицейские для профилактики падения детей с высоты
Пронести гашиш пытался иностранец через границу Казахстана и Узбекистана
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей