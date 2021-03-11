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Контрабанду почти 2,5 тысяч пачек сигарет пресекли в ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Марта 2021, 22:14
Контрабанду почти 2,5 тысяч пачек сигарет пресекли в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска «Сырым» пресекли попытку вывоза сигарет без документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Почти 2,5 тысяч пачек сигарет не пропустили через государственную границу в Западно-Казахстанской области.

В грузовом отсеке автомобиля «Мерседес-бенц» были обнаружены блоки сигарет марки «CHAPMAN». Сигареты, с сокрытием от экспортного контроля, пытались вывезти на территорию России с сопутствующими товарами народного потребления.

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Согласно товарно-сопроводительным накладным на груз перевозилось кухонное оборудование весом 2000 тонн на сумму 7 млн тенге.

Сигареты изъяты, ведется выяснение всех обстоятельств дела.


Минфин РК  
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