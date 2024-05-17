Контрабанду табачных изделий на 200 млн тенге пресекли казахстанские пограничники

Незаконный ввоз крупных партий табачных изделий пресекли казахстанские пограничники, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В мае 2024 года Пограничной службой КНБ Республики Казахстан в автомобильных пунктах пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области, «Сыпатай батыр» и «Карасу» в Жамбылской области пресечены попытки незадекларированного провоза более 380 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Табачные изделия были обнаружены в специально оборудованных тайниках транспортных средств. Для дальнейшего разбирательства изъятый груз передан в департаменты экономических расследований указанных областей.