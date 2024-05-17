РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:33, 17 Май 2024 | GMT +6

    Контрабанду табачных изделий на 200 млн тенге пресекли казахстанские пограничники

    контрабанда
    Фото: КНБ РК

    Незаконный ввоз крупных партий табачных изделий пресекли казахстанские пограничники, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В мае 2024 года Пограничной службой КНБ Республики Казахстан в автомобильных пунктах пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области, «Сыпатай батыр» и «Карасу» в Жамбылской области пресечены попытки незадекларированного провоза более 380 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 200 млн тенге. 

    контрабанда
    Фото: КНБ РК
    контрабанда
    Фото: КНБ РК

    Табачные изделия были обнаружены в специально оборудованных тайниках транспортных средств. Для дальнейшего разбирательства изъятый груз передан в департаменты экономических расследований указанных областей. 

    контрабанда
    Фото: КНБ РК

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Контрабанда Жамбылская область КНБ Пограничники Западно-Казахстанская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!