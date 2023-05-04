Контрабанду наркотиков пресекли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Контрабанду наркотических средств пресек департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США был задержан житель города Алматы, у которого обнаружена и изъята марихуана весом 866 граммов.

В ходе обыска квартиры у задержанного обнаружены и изъяты наркотические средства, электронные весы в количестве 5 штук, а также приспособления для употребления и расфасовки наркотических средств.

Установлено, что задержанное лицо занималось сбытом наркотических средств через мессенджер Telegram.

Проводится расследование, назначен ряд экспертиз. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».