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Контрабанду на 71 млн тенге предотвратили в ЗКО

Автор:  
Ринат Дусумов
3 Июля 2020, 21:38
Контрабанду на 71 млн тенге предотвратили в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области предотвратили незаконный вывоз товаров на 71 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пограничную службу РК.

«3 июля 2020 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская область) предотвращен вывоз из Казахстана в Российскую Федерацию товаров, укрытых от пограничного и экспортного контроля (часы наручные – 14200 шт., камеры видеонаблюдения – 20 шт., цифровые видеорекордеры – 10 шт., камеры видеонаблюдения с WI-FI – 2 шт.) Предварительная оценочная стоимость составила около ‪71 000 000 тенге. Организаторами изделия были сокрыты под грузом ТНП (обувь, женская косметика). Сопроводительные документы на товар отсутствовали», - сообщила в Instagram пресс-служба ведомства.

Как отметили в Погранслужбе, это не первая попытка незаконного вывоза с территории Казахстана товарно-материальных ценностей.
Задержанный товар передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области.

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Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Пограничники  
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