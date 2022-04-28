Контрабанду на 66 млн тенге выявили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту «Актау – Центр таможенного оформления» выявили факт недостоверного декларирования товара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента государственных доходов по Мангистауской области вместо задекларированного кода товара «Трикотажное полотно» со ставкой ввозной таможенной пошлины 5% фактически перемещался товар, классифицируемый по коду «Покрывало», ставка таможенной пошлины которой составляет 0,61 евро за один кг.

В связи с чем таможенная стоимость контрабандного товара составила 66,4 миллиона тенге, сумма ущерба 20,9 миллиона тенге.

«По данным фактам, включая намеренное изменение кода товарной номенклатуры, занижение таможенной стоимости, сокрытие и недекларирование товаров, уклонение от уплаты причитающихся таможенных платежей и налогов, усматриваются признаки уголовного дела. Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения», - сообщили в ведомстве.