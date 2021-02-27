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Контрабанду медикаментов на 70 млн тенге предотвратили в Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Февраля 2021, 15:00
Контрабанду медикаментов на 70 млн тенге предотвратили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Погранслужбой задержан контрабандный груз в пункте пропуска «Карасу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«26 февраля 2021 года департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в автомобильном пункте пропуска «Карасу» предотвращен незаконный вывоз с территории Казахстана в Кыргызстан крупной партии медикаментов, свыше 86 наименований. Разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали, оценочная стоимость медикаментов составляет свыше 50 млн тенге. 27 февраля 2021 года в том же пункте пропуска предотвращена еще одна попытка вывоза крупной партии медикаментов стоимостью свыше 20 млн тенге. В обоих случаях груз и соответствующие материалы переданы в местный департамент государственных доходов», - рассказали в пресс-службе КНБ РК.

Как отметили в ведомстве, это не первые попытки незаконного вывоза с территории Казахстана медицинской продукции.

«Казахстанскими пограничниками продолжаются активные досмотровые мероприятия по перекрытию каналов незаконного пересечения через границу и перемещения контрабандных грузов», - дополнили в КНБ.

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