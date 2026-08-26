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    Контрабанду марихуаны из Таиланда пресекли в Акмолинской области

    Наркотическое средство злоумышленники планировали передать через отделение АО «Казпочта», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Контрабанду марихуаны из Таиланда пресекли в Акмолинской области
    Фото: ИИ/Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудникам управления по противодействию наркопреступности поступила оперативная информация о возможной пересылке наркотиков в регион.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили канал поставки и организовали контроль за получением посылки.

    — Наркотическое средство планировалось передать через отделение АО «Казпочта». Получателем отправления оказалась 36-летняя жительница Акмолинской области. Женщина была задержана полицейскими с поличным непосредственно в момент получения посылки. В ходе проведенных мероприятий наркотическое средство было изъято, — отметили в ведомстве. 

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков.

    Напомним, ранее сообщалось, что 38 кг марихуаны изъяли у подозреваемого в области Ұлытау.

    Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор