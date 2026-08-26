Контрабанду марихуаны из Таиланда пресекли в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудникам управления по противодействию наркопреступности поступила оперативная информация о возможной пересылке наркотиков в регион.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили канал поставки и организовали контроль за получением посылки.

— Наркотическое средство планировалось передать через отделение АО «Казпочта». Получателем отправления оказалась 36-летняя жительница Акмолинской области. Женщина была задержана полицейскими с поличным непосредственно в момент получения посылки. В ходе проведенных мероприятий наркотическое средство было изъято, — отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков.

Напомним, ранее сообщалось, что 38 кг марихуаны изъяли у подозреваемого в области Ұлытау.