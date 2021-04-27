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Контрабанду из Турции задержали в морском порту Курык

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2021, 13:05
Контрабанду из Турции задержали в морском порту Курык

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками таможенного поста «Курык» совместно с Мангистауской транспортной прокуратурой были выявлены факты контрабандного перемещения в крупном размере товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Два большегрузных авто, перевозившие контрабандный груз, прибыли в морской порт «Курык» из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес граждан Узбекистана и Кыргызстана.

С помощью системы селективного контроля и управления рисками, а также по результатам проверки с помощью технического средства, использующее проникающее ионизирующее излучение для получения изображения и анализа содержимого крупногабаритных грузов и транспортных средств было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза. В ходе проведения осмотра выяснилось, что в машинах, помимо заявленного товара, находятся и другие незаявленные товары народного потребления.

По предварительным данным, количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест.

Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения.


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