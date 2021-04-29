Контрабанду из Турции задержали таможенники в морском порту Курык

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками таможенного поста «Курык» совместно с Мангистауской транспортной прокуратурой были выявлены факты контрабандного перемещения в крупном размере товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Два большегрузных авто, перевозившие контрабандный груз, прибыли в морской порт «Курык» из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес граждан Узбекистана и Кыргызстана.

С помощью системы селективного контроля и управления рисками, а также по результатам проверки с помощью технического средства, использующее проникающее ионизирующее излучение для получения изображения и анализа содержимого крупногабаритных грузов и транспортных средств было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах помимо заявленного товара находятся и другие незаявленные товары народного потребления.

«Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 187,2 млн тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 80,7 млн тенге. Вес заявленного товара с превышением - 34,5 тонн, вес незаявленного товара – 5,9 тонн. Среди заявленного товара с превышением: тапочки, платки женские, рубашки, футболки и прочая одежда. Более того, среди незаявленного груза обнаружены жакеты, джемперы, платья, комплекты одежды и др. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Материалы переданы в Департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения.

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