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Контрабанду из Турции на 136,2 млн тенге задержали в морском порту Курык

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2022, 18:23
Контрабанду из Турции на 136,2 млн тенге задержали в морском порту Курык

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками таможенного поста «Курык» совместно с департаментом экономических расследований и транспортной прокуратурой был выявлен факты контрабандного перемещения в крупном размере товаров народного потребления через границу Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

Большегрузное авто, перевозившие контрабандный груз, прибыл в морской порт «Курык» из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес алматинской компании.

С помощью системы селективного контроля и управления рисками, было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в машинах, помимо заявленного товара, находятся и другие незаявленные товары народного потребления», - сообщили в пресс-службе КГД.

Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 136,2 млн тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 39,1 млн тенге.

«Среди заявленного товара с превышением: обувь, детская и взрослая одежда, кожгалантерейные изделия, лечебные предметы и др. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест. Материалы переданы в департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения», - добавили в ведомстве.

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Борьба с преступностью   Экономика   Пограничники   Мангистауская область   Регионы Казахстана  
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