Контрабанду из Китая на полмиллиарда тенге выявили в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контрабанду на полмиллиарда тенге ввезли в Казахстан из Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной ст.234 ч.2 п.1,4,5 УК РК.

«Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО. Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, составляет более 125 млн тенге», - пояснили в пресс-службе.

Отмечено, что Специализированным межрайонным следственным судом города Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».