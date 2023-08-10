Контрабанду двух вагонов табачных изделий из Кыргызстана пресекли в РК



АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызстана двух вагонов табачных изделий без учетно-контрольных марок и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 млрд тенге расследуется департаментом АФМ по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.



Уголовное дело по факту попытки ввоза из Кыргызской Республики двух вагонов табачных изделий без УКМ и товаросопроводительных документов стоимостью более 1,3 млрд тенге расследуется департаментом АФМ по Жамбылской области.

Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.