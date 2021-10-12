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    13:41, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Контрабанду артефактов пресекли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу начато расследование в отношении гражданина Российской Федерации по факту экономической контрабанды артефактов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Установлено, что гражданин РФ через Международный аэропорт города Нур-Султана пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рогов шерстистого носорога, общим весом более 2 тысяч кг.

    Отправителем товара является директор ООО из города Москвы.

    «С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в КНР, в городе Нур-Султане было зарегистрировано ТОО, директором которого назначен гражданин РФ», - говорится в сообщении.

    Согласно заключениям специалистов оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге.

    «Первого октября 2021 года подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в пресс-службе ведомства.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Аэропорт Общество Правоохранительные органы
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