Контрабанду артефактов пресекли в Нур-Султане
Установлено, что гражданин РФ через Международный аэропорт города Нур-Султана пытался осуществить контрабандный вывоз в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и рогов шерстистого носорога, общим весом более 2 тысяч кг.
Отправителем товара является директор ООО из города Москвы.
«С целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в КНР, в городе Нур-Султане было зарегистрировано ТОО, директором которого назначен гражданин РФ», - говорится в сообщении.
Согласно заключениям специалистов оценочная стоимость всех изученных частей ископаемых останков составляет 173 миллиона тенге.
«Первого октября 2021 года подозреваемый был задержан и с санкции суда помещен под стражу. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в пресс-службе ведомства.