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Контрабандный товар пытались провезти из Кыргызстана в Казахстан
22 Июля 2022 16:41

Контрабандный товар пытались провезти из Кыргызстана в Казахстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» Таласской области Кыргызской Республики пограничниками пресечена попытка провоза в Казахстан незаконного груза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

По данным ведомства, две грузовые автомашины «Renault» и «Volvo» под управлением граждан КР «И.Э.», 1997 года рождения, и «О.Н.», 1984 года рождения, вместо указанных в документах товаров – соли и клея, пытались перевезти товары народного потребления – одежду и обувь.

Кроме того, в ходе досмотра грузовой автомашины «Вольво» под управлением гражданина КР «К.К.», 1965 года рождения, пограничный наряд обнаружил 272 коробки (46 наименований) медицинских препаратов, которые были спрятаны за бывшими в употреблении вещами.

После оформления соответствующих документов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Фото: dumka.org.ua

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Автор:
Корреспондент
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