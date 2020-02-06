+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Контрабандные товары на 1,7 млрд тенге конфискованы в доход государства

6 Февраля 2020 14:45
Поделиться:
Контрабандные товары на 1,7 млрд тенге конфискованы в доход государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году в доход государства обращены контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Новости по теме
380 мешков с насваем пытались перевезти незаконно через границу в Атырауской области
Контрабандные автозапчасти на 198 млн тенге пытались ввезти в Казахстан Более тонны незаконно перевозимой рыбы изъяли у жителя Уральска Приговор в отношении Акжаркын Турлыбай оставлен без изменений

Кроме того, потерпевшим возместили ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге, из них в интересах государства порядка 800 млн тенге, что в 5 раз больше, чем в 2018 году.

К примеру, в 2019 году специальными прокурорами Главной транспортной прокуратуры в суд направлено уголовное дело в отношении 11 лиц , которые при покровительстве сотрудников таможни в составе организованной преступной группы занимались контрабандой «сигарет и шин» в особо крупном размере из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данному делу 31.12.2019 года состоялся обвинительный приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области. Контрабандный товар на 1 млрд 400 млн тенге конфискован в доход государства.

Следует отметить, что с 1 июля 2018 года введены в действие нормы Закона «О Фонде компенсации потерпевшим», которые дали право судам взыскивать с осужденных принудительные платежи в пользу данного Фонда.

На сегодня по делам на транспорте взыскано более 18,3 млн тенге, из них уплачено добровольно – 11,3 млн, в принудительном порядке – 3,6 млн, на исполнении – порядка 3 млн.

Уже с 1 июля т.г. денежные средства из Фонда будут выдаваться в виде единовременной финансовой компенсации. Размер выплаты составляет от 30 до 50 МРП.

«Компенсация будет выплачиваться жертвам торговли людьми или пыток, несовершеннолетним жертвам сексуального насилия, лицам, нанесенным тяжкий вред здоровью (в т.ч. зараженным вирусом СПИДа), законным представителям в случае смерти потерпевшего (всего перечнем предусмотрено 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса)», - отметили в ведомстве.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Генпрокуратура,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив