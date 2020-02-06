Контрабандные товары на 1,7 млрд тенге конфискованы в доход государства

К примеру, в 2019 году специальными прокурорами Главной транспортной прокуратуры в суд направлено уголовное дело в отношении 11 лиц , которые при покровительстве сотрудников таможни в составе организованной преступной группы занимались контрабандой «сигарет и шин» в особо крупном размере из Объединенных Арабских Эмиратов.

По данному делу 31.12.2019 года состоялся обвинительный приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области. Контрабандный товар на 1 млрд 400 млн тенге конфискован в доход государства.

Следует отметить, что с 1 июля 2018 года введены в действие нормы Закона «О Фонде компенсации потерпевшим», которые дали право судам взыскивать с осужденных принудительные платежи в пользу данного Фонда.

На сегодня по делам на транспорте взыскано более 18,3 млн тенге, из них уплачено добровольно – 11,3 млн, в принудительном порядке – 3,6 млн, на исполнении – порядка 3 млн.

Уже с 1 июля т.г. денежные средства из Фонда будут выдаваться в виде единовременной финансовой компенсации. Размер выплаты составляет от 30 до 50 МРП.

«Компенсация будет выплачиваться жертвам торговли людьми или пыток, несовершеннолетним жертвам сексуального насилия, лицам, нанесенным тяжкий вред здоровью (в т.ч. зараженным вирусом СПИДа), законным представителям в случае смерти потерпевшего (всего перечнем предусмотрено 124 состава преступления по 46 статьям Уголовного кодекса)», - отметили в ведомстве.