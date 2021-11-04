Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу пресечен факт реализации контрабандных сигарет в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«6 октября т.г. Агентством по финансовому мониторингу в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Караганде обнаружены и изъяты более 670 тысяч пачек табачных изделий неизвестного происхождения на сумму свыше 350 миллионов тенге. Следствием установлено, что гражданин Азербайджана совместно с другими лицами незаконно реализовывал на территории Карагандинской области сигареты марки « Космос», «Беломорканал», «Тройка», «Столичные» без акцизных марок. В результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге», - сообщили в АФМ.

Как отметили в ведомстве, расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.