Контрабандные грузы наносят ущерб экономике и здоровью граждан - Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к Парламентским слушаниям провела встречу с руководителями предприятий по производству кожаной и обувной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече были обсуждены проблемные вопросы развития кожевенных, меховых, а также обувных производств в Казахстане. Согласно статистике, на сегодняшний день в стране действует 1 071 предприятие легкой промышленности, среди которых к сегменту производства одежды относится 632 предприятия, 322 - производит текстильные изделия, 117 – кожаную и относящуюся к ней продукцию.

Проблему отсутствия в стране планового спроса на отечественную текстильную продукцию поднял в своем выступлении председатель наблюдательного совета группы компаний «Azala» Бауржан Джамалов. Он отметил существующую сложность с офф-тейк контрактами, которая связана с тем, что государственные заказчики постоянно меняют условия заказа. «Например, в 2016 году с Министерством обороны мы подписываем контракт. Первый контракт на три года, с пролонгацией на пять лет. Нам было поставлено условие сделать допинвестиции на 5,3 млрд тенге. Мы докупили оборудование, начинаем расширять. Через два года Министерство обороны вносит изменение, что не нужен теперь 100% хлопок, а нужна смесовая ткань. Мы еще на один млн 200 тысяч долларов покупаем оборудование и устанавливаем. В прошлом году этого оказалось мало, нужно теперь сделать полиуретановое покрытие. В декабре мы поставили 60 тысяч метров ткани в Министерство обороны. В 2020 году они отменяют пятилетний контракт, а затем отказываются от полиуретанового покрытия. Мы не можем так работать, нам очень сложно. Мы инвестируем, а после этого получается так, что министерство может офф-тейк контракт аннулировать», - сказал Б. Джамалов.

Кроме того, по его словам, буквально неделю назад Министерство обороны объявило новый тендер, где вскрытие конверта состоялось через три дня. При этом, не было ни предварительного объявления, ни сообщения об условиях конкурса.

Дарига Назарбаева предложила рассмотреть эту ситуацию в контексте соответствия действующему законодательству. «Как можно на полном ходу производственного цикла разорвать контракт и сказать: теперь мы по новым правилам работаем? Я бы хотела, чтобы мы с вами, уважаемые коллеги, посмотрели законодательство на предмет ужесточения требований к контрактам, особенно когда контракты заключает государство с предприятиями», - сказала Дарига Назарбаева.

Председатель Ассоциации переработчиков кожи и меха Казахстана Бейбут Рахимгалиев в своем докладе рассказал о проблемах развития кожевенных и меховых производств, в частности о простое крупнейшего завода – Семипалатинского кожевенно-мехового комбината.

«У государственных финансовых институтов была схема: они финансируют строительство здания, покупку оборудования, а вот дальнейшие расходы на подсоединение к сетям, строительство котельной – не предусматриваются. И проект превращается в проблемный. Государство потратило миллиарды тенге, но это предприятие не работает. Сейчас оборудование меховой фабрики выкинули на улицу. Полгода назад оттуда всех рабочих выгнали. Оборудование находится в агрессивной среде и приходит в негодность. Станки стоимостью 300-400 тысяч евро уже покрываются ржавчиной. Если буквально завтра не запустить завод, их можно будет выкинуть».

В своем выступлении директор обувной компании «Samhat» Самал Тлеубаева сделала акцент на нехватке специалистов в отрасли и проблеме контроля за качеством детской обуви.

«Огромная проблема – мы, производители, не покрываем даже 2% внутреннего рынка. Нет своих национальных стандартов обуви, поэтому на наш рынок и попадает некачественная детская обувь. В том числе и та, при производстве которой использовались токсичные материалы, такие как гранитоль», - сказала она.

В свою очередь Дарига Назарбаева отметила, что львиная доля контрабандных грузов приходится на изделия из кожи, одежду и игрушки. «Никто не проверяет их качество, это наносит большой ущерб нашей экономике, государственной казне и здоровью граждан. Потому что часто через границу идет неконтролируемый груз, который не прошел никаких сертификаций, никаких лабораторий, никто не смотрит, из какого материала сделана та или иная одежда или обувь», - отметила она.

Подводя итоги встречи, председатель Сената Парламента поручила Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на Парламентских слушаниях.