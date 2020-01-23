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вчера 21:55
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вчера 20:45
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Контрабандные автозапчасти на 198 млн тенге пытались ввезти в Казахстан
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семиреченской транспортной прокуратурой пресечена экономическая контрабанда товаров в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Прокурорами установлено, что ТОО «D» попыталось ввезти на территорию Казахстана товар из КНР - запасные части транспортных средств различных наименований на общую сумму 198,8 млн тенге, весом – 156 тонн, путем их недостоверного декларирования.
«Факт был зарегистрирован транспортной прокуратурой, и для принятия процессуального решения материалы направлены в департамент экономических расследований Алматы, где по части 2 статьи 234 Уголовного кодекса (экономическая контрабанда в особо крупном размере) проведено досудебное расследование», - сообщили в надзорном ведомстве.
21 января Турксибский районный суд Алматы, рассмотрев дело в согласительном производстве в отношении гражданина «С», признал его виновным в совершении данного преступления и назначил уголовный штраф в размере 1 500 МРП (3,9 млн тенге).
Контрабандный товар на общую сумму 198,8 млн тенге конфискован в доход государства.
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