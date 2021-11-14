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Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана

14 Ноября 2021 16:50
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Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пресечена попытка контрабанды ГСМ через госграницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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9 ноября текущего года в Меркенском районе Жамбылской области пограничным нарядом в ходе несения службы обнаружен шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через Государственную границу.

«Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц причастных к противоправной деятельности.

Материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения», - сообщили в КНБ РК.


Фото иллюстративное
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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Пограничники   #КНБ РК   #Топливо  
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