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Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
14 Ноября 2021 16:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пресечена попытка контрабанды ГСМ через госграницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
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9 ноября текущего года в Меркенском районе Жамбылской области пограничным нарядом в ходе несения службы обнаружен шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через Государственную границу.
«Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц причастных к противоправной деятельности.
Материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения», - сообщили в КНБ РК.
Фото иллюстративное
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