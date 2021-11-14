Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области пресечена попытка контрабанды ГСМ через госграницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

9 ноября текущего года в Меркенском районе Жамбылской области пограничным нарядом в ходе несения службы обнаружен шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через Государственную границу.

«Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц причастных к противоправной деятельности.

Материалы дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения», - сообщили в КНБ РК.