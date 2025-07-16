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    11:21, 16 Июль 2025 | GMT +5

    466 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан

    11 июля на пункте пропуска «Карасу» в Жамбылской области пограничники предотвратили попытку ввоза в Казахстан крупной партии табачной продукции, передает агентство Kazinform.

    В Жамбылской области задержали крупную партию контрабандных сигарет
    Фото: КНБ РК

    В грузовом транспорте без сопроводительных документов пытались скрытно провезти 466 тысяч пачек сигарет.

    По предварительным данным, стоимость изъятого товара превышает 233 млн тенге.

    Задержанный груз передан в уполномоченные органы для дальнейшего разбирательства.

    Ранее в Семее вынесли приговор трем участникам транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом контрафактных сигарет без маркировки.

    Теги:
    Контрабанда Жамбылская область КНБ Сигареты
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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