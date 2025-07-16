466 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан

В грузовом транспорте без сопроводительных документов пытались скрытно провезти 466 тысяч пачек сигарет.

По предварительным данным, стоимость изъятого товара превышает 233 млн тенге.

Задержанный груз передан в уполномоченные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Семее вынесли приговор трем участникам транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом контрафактных сигарет без маркировки.