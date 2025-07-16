11:21, 16 Июль 2025 | GMT +5
466 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан
11 июля на пункте пропуска «Карасу» в Жамбылской области пограничники предотвратили попытку ввоза в Казахстан крупной партии табачной продукции, передает агентство Kazinform.
В грузовом транспорте без сопроводительных документов пытались скрытно провезти 466 тысяч пачек сигарет.
По предварительным данным, стоимость изъятого товара превышает 233 млн тенге.
Задержанный груз передан в уполномоченные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Семее вынесли приговор трем участникам транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом контрафактных сигарет без маркировки.