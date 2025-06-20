Контрабанда авто и занижение цен: КГД усилил проверки при ввозе машин

— При оформлении транспортных средств по декларации на товары необходимо соблюдение мер технического регулирования. Это подтверждается предоставлением документов об оценке соответствия (ОТТС или СБКТС), выдаваемых аккредитованными органами по подтверждению соответствия на основании лабораторных испытаний, — сообщил на заседании Республиканской антикоррупционной комиссии при партии Amanat заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Джумагулов.

Согласно официальной статистике Минфина РК, за 5 месяцев 2025 года из третьих стран в Республику Казахстан ввезено 38 044 автотранспортных средства, что значительно меньше показателей прошлого года (в 2024 году — 98 478 единиц, в 2023 году — 123 767 единиц). Это свидетельствует о тенденции к снижению объемов ввоза.

— Таможенными органами с применением системы управления рисками осуществляется проверка наличия документов об оценке соответствия при помещении транспортных средств под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Выдача этих документов осуществляется аккредитованными органами и/или испытательными лабораториями. Уполномоченным органом в данной сфере является Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, — подчеркнул Кайрат Джумагулов.

Фото: КГД

По его словам, в настоящее время действует совместный приказ Комитета государственных доходов (№ 63 от 28.02.2024 г.) и Комитета технического регулирования и метрологии (№ 82-ОД от 27.02.2024 г.), касающийся взаимодействия органов госдоходов и технического регулирования. В рамках приказа проводятся совместные таможенные досмотры с участием сотрудников КТРМ и аккредитованных организаций.

— По результатам таких мероприятий в 2024 году досмотрено 3 923 транспортных средства, выявлено 116 случаев несоответствия. За 5 месяцев 2025 года досмотрено 3 888 транспортных средств, выявлено 16 случаев несоответствия, — сообщил Джумагулов.

По его словам, это свидетельствует о снижении нарушений, связанных с несоответствием автотранспортных средств установленным экологическим требованиям.

Кроме того, органами государственных доходов осуществляется контроль таможенной стоимости ввозимых транспортных средств.

— По результатам проведённой работы за 5 месяцев 2025 года выявлено занижение стоимости на сумму 46,3 млрд тенге, в связи с чем доначислены таможенные платежи и налоги на сумму 11,9 млрд тенге, — добавил заместитель председателя КГД.

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