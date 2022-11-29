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Контингент учащихся вырос до рекордного уровня в Казахстане

29 Ноября 2022, 10:28
Контингент учащихся вырос до рекордного уровня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Факторы, приводящие к высокой нагрузке школ назвал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Камбина глава Минпросвещения представил национальный проект «Комфортная школа», который разработан во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Особо подчеркну, что проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов. Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Спикер сообщил, что для качественной реализации проекта проведен всесторонний анализ.

«Только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,5 млн детей. Это своего рода исторический рекорд. В свою очередь, это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру. На эти проблемы влияют пять факторов. Это урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах. Данные факторы полностью учтены в проекте», - добавил Асхат Аймагамбетов.


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