Контейнеры горели на барахолке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел на барахолке в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 сентября силы и средства ДЧС Алматыбыли направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, Северное кольцо, 34 рынок «Казына».

«К моменту прибытия через 6 минут (в 12:20) происходило горение нескольких двухъярусных контейнеров на общей площади 120 кв.м., создалась угроза распространения на соседние контейнеры с ТМЦ. В ходе разведки первого подразделения установлено, что район «маловодный», поэтому пожарными незамедлительно организован подвоз воды пожарными автоцистернами, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды», - сообщили в ДЧС.

Создан оперативный штаб, два боевых участка с южной и северной сторон. Задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

Произведено оцепление дороги силами ДП. Принятыми мерами достигнута локализация за 18 минут, в 12:38 угроза перехода огня на контейнеры снята.