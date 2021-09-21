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    13:09, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Контейнеры горели на барахолке в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел на барахолке в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 сентября силы и средства ДЧС Алматыбыли направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, Северное кольцо, 34 рынок «Казына».

    «К моменту прибытия через 6 минут (в 12:20) происходило горение нескольких двухъярусных контейнеров на общей площади 120 кв.м., создалась угроза распространения на соседние контейнеры с ТМЦ. В ходе разведки первого подразделения установлено, что район «маловодный», поэтому пожарными незамедлительно организован подвоз воды пожарными автоцистернами, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды», - сообщили в ДЧС.

    Создан оперативный штаб, два боевых участка с южной и северной сторон. Задействовано более 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

    Произведено оцепление дороги силами ДП. Принятыми мерами достигнута локализация за 18 минут, в 12:38 угроза перехода огня на контейнеры снята.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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