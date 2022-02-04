Контейнеры для сбора золы установили в частном секторе столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «Clean City NC» установили контейнеры для сбора золы в районах Байконыр и Сарыарка, в частном секторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Вывоз золы производится отдельными подрядными организациями.
К сожалению, несмотря на установку специальных контейнеров, некоторые жители продолжают высыпать золу в контейнеры для ТБО, либо засыпают территорию вокруг контейнерной площадки.
Почему важно высыпать золу в специально предназначенные для этого контейнеры, пояснили в акимате.
«Контейнеры для сбора ТБО не предназначены для этих целей. К тому же не потухшая до конца зола может спровоцировать возгорание пластиковых контейнеров, что случается довольно часто. Кроме того, вывоз ТБО и золы должен производиться разным транспортом: для твёрдых отходов используется мусоровоз, для вывоза золы специально оборудованная машина с манипулятором. Поэтому жителей столицы просят проявить свою экоосознанность и выбрасывать золу в предназначенные для неё контейнеры!» - говорится на сайте акимата.
Оставить заявку на установку контейнеров для золы можно по номеру +7 (771) 085-09-75.
Отдельный договор на вывоз золы заключать нет необходимости.
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