Контейнеры для сбора золы установили в частном секторе столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «Clean City NC» установили контейнеры для сбора золы в районах Байконыр и Сарыарка, в частном секторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Вывоз золы производится отдельными подрядными организациями.

К сожалению, несмотря на установку специальных контейнеров, некоторые жители продолжают высыпать золу в контейнеры для ТБО, либо засыпают территорию вокруг контейнерной площадки.

Почему важно высыпать золу в специально предназначенные для этого контейнеры, пояснили в акимате.

«Контейнеры для сбора ТБО не предназначены для этих целей. К тому же не потухшая до конца зола может спровоцировать возгорание пластиковых контейнеров, что случается довольно часто. Кроме того, вывоз ТБО и золы должен производиться разным транспортом: для твёрдых отходов используется мусоровоз, для вывоза золы специально оборудованная машина с манипулятором. Поэтому жителей столицы просят проявить свою экоосознанность и выбрасывать золу в предназначенные для неё контейнеры!» - говорится на сайте акимата.