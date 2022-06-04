4 Июня 2022 17:38

Контейнеры для раздельного сбора мусора устанавливают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Контейнеры для раздельного сбора мусора устанавливают в микрорайонах города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Метод раздельного сбора бытового мусора давно практикуется во многих странах мира. Теперь это будет и у нас. Начали с установки контейнеров для сбора пластиковых отходов и картона. Такой подход не только очистит город, но и снизит ущерб, наносимый окружающей среде. Ведь пластик не разлагается сотни лет, а при горении выделяет ядовитые вещества. На сегодняшний день на площади Молодежи, в Парке Победы и на площади Исатая Тайманова установлено более 50 сетчатых коробов бутылочной формы. На территории многоквартирных домов по ул. К. Сатпаева 5, ул. Б. Кульманова, 158 и жилого комплекса «Томирис» по ул. Валиханова дополнительно установлены 92 сетчатых контейнера рядом с контейнерами для общих отходов», - проинформировал директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтлеуов.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, установка контейнеров для раздельного сбора мусора будет продолжена.