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    Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

    29 Марта 2021, 10:28

    КАИР. КАЗИНФОРМ – Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Time со ссылкой на Bloomberg.

    По словам поставщика морских услуг Inchcape, спасательные бригады освободили судно Ever Given в Суэцком канале спустя почти неделю после того, как гигантское судно село на мель на одном из самых важных торговых путей в мире.

    Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов. Из-за блокировки Суэцкого канала более 450 судов застряли в пробке.

    Прорыв в спасательной операции произошел после того, как было извлечено 27 тысяч кубометров песка.

    Напомним, 400-метровый контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн сел на мель во вторник, 23 марта, в Суэцком канале.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Транспорт Египет
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