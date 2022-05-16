16 Мая 2022 17:17

Контейнерный хаб создадут на базе СЭЗ «Морпорт Актау»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Для развития грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на базе специальной экономической зоны «Морпорт Актау» планируется создать контейнерный хаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В качестве инвестора предполагается привлечение мировых контейнерных операторов, таких как PSA Group, Maersk, MSC.

В настоящее время на территории СЭЗ реализовано 18 проектов, в стадии реализации находятся 25 проектов. В целом работа экономической зоны нацелена на развитие нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, строительный отрасли, портов и туристической отрасли.

С момента создания специальной экономической зоны создано 1720 постоянных рабочих мест. Кроме того, за 19 лет работы в проекты на территории СЭЗ инвесторами было вложено 260,7 млрд тенге, в том числе объем иностранных инвестиций составляет 168 млрд тенге.

На территории СЭЗ «Морпорт Актау» имеются все условия для реализации проектов, подведена вся необходимая инфраструктура, предоставляются налоговые и таможенные преференции, осуществляется сопровождение проектов и их мониторинг.

Также в экономической зоне функционирует ряд важных стратегических проектов. В числе которых, завод по выпуску стальных труб АО «Arcellor Mittal Tubular Products Aktau», завод по нарезке труб с газогерметичным соединением класса «премиум» – ТОО «Kazakhstan Pipe Threaders», проект по расширению Актауского международного морского торгового порта в северном направлении – ТОО «Актауский морской северный терминал». Также для развития туристического направления введен в эксплуатацию многофункциональный гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau.