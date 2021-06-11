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Контейнер с неизвестным веществом обнаружили в Уральске

11 Июня 2021, 19:10
Контейнер с неизвестным веществом обнаружили в Уральске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 июня на территории городского кладбища (в районе Свистун горы) в г. Уральск было обнаружено бесхозное захоронение вещества в прорезиненном контейнере весом около 1 кг. Предположительно, в контейнере находился высокотоксичный металл ртуть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Силами ДЧС ЗКО проведена химическая обработка места обнаружения, сотрудниками СЭС произведен замер концентрации паров ртути в воздухе в окрестности места обнаружения, где предельно-допустимая концентрация вещества не превышает нормы (0,10), то есть опасности для жизни и здоровья граждан нет.

Обнаруженный контейнер передан департаменту экологии ЗКО для временного хранения для его утилизации.

Решением внепланового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 3 июня решено объявить ЧС местного масштаба, что является стандартной процедурой, необходимой для принятия мер по утилизации и транспортировки обнаруженного вещества.


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