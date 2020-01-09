Контакт-центр «Правительства для граждан» перешел на круглосуточный режим работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контакт-центр «Правительства для граждан» 1411 перешел на круглосуточный режим работы. Теперь казахстанцы смогут проконсультироваться с операторами контакт-центра в любое время суток, 7 дней в неделю, включая праздничные дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Отметим, по короткому номеру 1411 казахстанцы могут получить консультации по следующим вопросам:

- оформление пенсии и пособия;

- государственное пособие многодетным семьям;

- адресная социальная помощь;

- портал социальных услуг;

- трудовые отношения и занятость населения;

- прием заявок на онлайн-психологическую консультацию лиц, воспитывающих детей-инвалидов.

По словам заместителя председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Биржана Жунусова, в контакт-центр по вопросам социального обеспечения обращаются около 5 тыс. человек в день.

«С начала года в наш контакт-центр поступило более 22 тыс. звонков. Больше всего казахстанцев интересуют вопросы пенсионного и социального обеспечения, назначения ежемесячного пособия многодетным семьям, а также вопросы назначения АСП и т.д.», - рассказал Б. Жунусов.

Он также порекомендовал казахстанцам обращаться в call-центр перед посещением ЦОН, чтобы уточнить свой статус и необходимый пакет документов для оформления социальных услуг.

К слову, задать вопросы касательно социального обеспечения можно также по электронной почте info@info.mintrud.kz и через web-портал www.info.mintrud.kz.