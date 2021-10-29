НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативный совет по вопросам персональных данных намерены создать в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, в стране хотят создать консультативный совет по вопросам персональных данных и их защиты в рамках поправок в законодательство о персональных данных и их защите.

«Мы хотим создать постоянно действующий консультативный совет для того, чтобы в него вошли журналисты, представители гражданского общества, правозащитники, чтобы иметь на постоянной основе обратную связь с обществом. То есть, возникает какая-то проблема, и мы как государственный орган не можем сразу заметить, но представители гражданского общества на этом совете смогут донести и правильно сформулировать. Для нас это будет основанием того, чтобы улучшать наше законодательство», - сказал Руслан Абдикаликов во время конференции «Cyber and digital security - Безопасность интернета. Защита персональных данных», прошедшей в Нур-Султане.

Ранее в Комитете по информационной безопасности ведомства заявили, что цель для сбора персональных данных должна быть документально подтверждена. При этом сбор избыточных данных оператором не допускается.