Консультативный орган по авиационной безопасности намерены создать страны ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны ЕАЭС обсуждают создание при ЕЭК консультативного органа по авиационной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Представители стран ЕАЭС предложили создать при Евразийской экономической комиссии постоянно действующий консультативно-совещательный орган по авиационной безопасности. Такая инициатива озвучена на конференции по обеспечению авиационной безопасности, которая впервые прошла на площадке ЕЭК в рамках Транспортной недели – 2021 в России. Если она будет реализована, это может положительно сказаться на повышении качества авиаперевозок и обеспечении авиационной безопасности.

«Международное воздушное сообщение в ЕАЭС должно быть максимально безопасным, и ЕЭК в этом крайне заинтересована. Поэтому Комиссия и инициировала обсуждение тематики в рамках профильной конференции, собрав впервые участников отрасли из всех стран ЕАЭС», - пояснила заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Елена Шерышева.

«Правила Международной организации гражданской авиации (ИКАО), касающиеся обеспечения авиационной безопасности, едины для всех стран. Россия активно проводит работу в этом направлении», - обозначил в своем выступлении Виктор Басаргин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

ЕАЭС представляет собой огромную территорию, и воздушное пространство над ней задействовано почти при всех перевозках из Европы и Америки в Азиатско-Тихоокеанский регион, отметил модератор мероприятия Владимир Черток, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (национальный координатор по авиационной безопасности при взаимодействии с ИКАО).

По мнению Эльхана Нахмедова, заместителя регионального директора бюро ИКАО по Европейскому и Северо-Атлантическому регионам, поддерживать систематический диалог особенно важно в эпоху неопределенности и новых рисков, связанных c пандемией COVID-19.

В своих выступлениях представители уполномоченных органов государств-членов поделились опытом прохождения последних проверок ИКАО, проинформировали о результатах, проблемных моментах и рекомендациях.

В рамках конференции прошло заседание круглого стола на тему прохождения государственными инспекторами практической подготовки (OJT) в сфере авиационной безопасности, а также консультации по безопасности полетов, в рамках которых были определены вопросы для обсуждения на будущей конференции.

В итоговой резолюции участники конференции сочли целесообразным обмениваться информацией по подготовке и проведению проверок ИКАО в области авиационной безопасности, координировать деятельность национальных служб авиационной безопасности по внедрению в практику Глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО, а также проводить конференции по вопросам авиационной безопасности и безопасности полетов на постоянной и ротационной основе.

Справка

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) – специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада). Организация объединяет 193 страны мира, подписавшие Чикагскую конвенцию, и поддерживает сотрудничество между ними в области воздушного транспорта.

Основная задача заключается в том, чтобы оказывать административную и экспертную поддержку (секретариат ИКАО) такому дипломатическому взаимодействию и разрабатывать новые руководящие принципы, стандарты и рекомендуемую практику в области воздушного транспорта, утверждаемые Ассамблеей ИКАО или избираемым ею Советом ИКАО.