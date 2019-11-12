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Консультативная встреча глав стран Центральной Азии состоится в Ташкенте

12 Ноября 2019 13:58
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Консультативная встреча глав стран Центральной Азии состоится в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативная встреча глав центральноазиатских государств состоится 27 ноября в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я ранее призвал наших соседей собраться на консультативную встречу. Такая встреча состоялась в Астане (Нур-Султан - прим. автора). Хотел бы, чтобы они проходили в разных столицах. Надеюсь, в этом году, 27 ноября, встреча состоится в Ташкенте, как намечено», - сказал Елбасы на заседании Astana Club в Нур-Султане.

По словам Елбасы, есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном, и Узбекистаном.

«Небольшие территории - их тоже надо решить согласованно, мирно. Нет, все равно столкновения происходят, гибнут люди», - отметил Елбасы.

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Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистан, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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