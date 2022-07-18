18 Июля 2022 11:39

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На побережье Иссык-Куля в городе Чолпон-Ата 20-21 июля состоится Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана.

В мероприятии примут участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На встрече лидеров стран региона планируется обмен мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсуждение перспектив расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, а также вопросов дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств Центральной Азии.

В рамках четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии ожидается подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.





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