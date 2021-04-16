Консультации с общественностью будут проводиться при разработке законопроектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в ходе разработки законопроектов будут проводиться консультации с широкой общественностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 марта текущего года Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества». Принятый Закон реформирует и совершенствует отдельные стадии законотворческого процесса. Следует отметить, что новые требования касаются законопроектов, разрабатываемых по инициативе Правительства», - сказала вице-министр юстиции РК Наталья Пан на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что Законом внедряется новая стадия законотворческого процесса, специально предназначенная для консультаций с общественностью.

«На этой стадии уполномоченный государственный орган формирует Консультативный документ. Такой документ будет содержать описание проблем, имеющихся в регулировании отрасли, а также пути их решения. Учитывая, что документ будет в открытом доступе, общественность сможет увидеть реальное положение дел в этой сфере. Граждане вправе соглашаться с подходами госоргана либо предлагать свои обоснованные альтернативные решения таких проблем. При обсуждении консультативного документа особую роль занимает мнение целевых групп, это те лица, интересы которых затрагивает обсуждаемая проблема. Без рассмотрения позиции целевых групп консультативный документ не может пройти на следующую стадию, то есть решение по обсуждаемой проблеме не может быть принято без позиции целевых групп», - пояснила Наталья Пан.

Вице-министр отметила, что в случае несогласия с позициями целевых групп, государственные органы будут обязаны представить им мотивирующие обоснования их непринятия.