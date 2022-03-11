Консультации по санкционным вопросам провел Казахстан с США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При содействии посольства РК в США состоялись казахстанско-американские онлайн-консультации по санкционным вопросам для минимизации негативного воздействия от антироссийских санкций США на экономику Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

От Казахстана в консультациях приняли участие представители заинтересованных государственных органов, ответственных за торгово-экономическую, финансовую, транспортную, оборонную, энергетическую и аэрокосмическую сферы, а также национальных компаний (около 80 участников).

«Американская сторона информировала о недавно введенных санкциях США против России и об особенностях новых санкционных ограничений в торгово-экономической, банковско-финансовой и энергетической сферах. Казахстанским участникам были представлены разъяснения по различным направлениям сотрудничества с партнерами в условиях санкционного режима.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации во избежание непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики», - проинформировали в ведомстве.