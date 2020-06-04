Консультации о жилье, работе, профобучении сможет получить столичная молодежь: куда обращаться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации «Дорожной карты занятости 2020-2021 годы» МРЦ «Астана жастары» управления по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султана планирует на постоянной основе проводить консультации в мобильных центрах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УВП столицы.

Целью проведения данных мероприятий являются информирование молодежи о реализуемых на сегодняшний момент государственных программах, направленных на поддержку молодежи, и оказание консультационной помощи по отдельным вопросам для жителей города.

Мобильные центры будут действовать по адресам:

Рынок «Сапар», шоссе Алаш, 32⠀

Рынок «Улжан», проспект Нургисы Тлендиева, 24⠀

Железнодорожный вокзал, улица Гете, 1⠀

Рынок «Эталон», проспект Богенбай батыра, 6/5⠀

ТД «Встреча», проспект Абылай Хана, 31⠀

ТД «Тулпар», улица Ш. Уалиханова, 24⠀

поселок Промышленный, улица Шалкоде, 1⠀

ТРЦ «Азия парк», проспект Кабанбай батыра, 34/1.

Абсолютно любой желающий может проконсультироваться по проектам «Жас кәсіпкер», «Бастау» и так далее, а также обратиться по вопросам трудоустройства, профориентации, жилья, образования, поддержки молодой семьи, записаться на краткосрочные курсы профессионального обучения.