12 Октября 2022, 23:00

Консульство РК в Италии помогло казахстанским спортсменам добраться до Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Гаухар Омарбек сообщила в комментарии к посту в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Facebook о том, почему юные казахстанские спортсмены вынуждены были ночевать на полу в аэропорту Милана, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас в Испании (Понтеведра) проходит чемпионат мира среди молодежи, кадетов и взрослых по грэпплингу Мы связались с тренером, по его словам члены команды не были проинформированы о смене авиаперевозчика, к тому же авиакомпания долгое время не выходила на связь. По плану спортсмены должны были вылететь рейсом Милан – Барселона – Виго. Представители Консульства вмешались, оказали необходимую помощь. Сейчас у спортсменов все хорошо, они на соревнованиях», - написала пресс-секретарь МКС РК Гаухар Омарбек.

Ранее в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Facebook Асель Кузембаева опубликовала пост с информацией о том, что юношеская сборная по грепплингу полетела на чемпионат мира в Испанию. Из-за отмены одного пересадочного рейса они застряли в аэропорту Милана (там и ночевали). Ребята 15-17 лет.

«Кто чем может помогите с билетами. Заранее благодарю всех неравнодушных!» - написала она.

Фото: facebook.com/groups/Асель КузембаеваАстана - Что? Где? Когда?