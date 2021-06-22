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    19:44, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Консульский отдел Посольства РК в Москве приостановил прием из-за коронавируса

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - в Москве Консульский отдел Посольства Казахстана в России приостановил прием из-за ухудшающейся обстановки по коронавирусу, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые граждане! В связи с ухудшающейся обстановкой в г.Москве по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях обеспечения безопасности для здоровья всех посетителей, в период с 24 июня по 8 июля 2021 года Консульский отдел Посольства Республики Казахстан в Москве временно приостанавливает личный прием граждан по всем консульским и государственным услугам. По экстренным вопросам просим звонить на телефон «горячей линии» - 8-925-897-71-17. По всем остальным вопросам просим обращаться через телеграм-бот Консульского отдела https://t.me/Consularkz_bot или на электронную почту [email protected]» , - говорится в сообщении, опубликованном Посольством Казахстана в России в Telegram .

    Как отмечается, граждане, записавшиеся в период с 24 июня по 8 июля 2021 года, будут приняты в последующие дни в приоритетном порядке.

    О дате возобновления приема посетителей будет сообщено дополнительно через интернет ресурсы Посольства РК в РФ.

    Ранее сообщалось о том, что в России зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние четыре месяца - 17,9 тысяч новых случаев коронавируса - это максимум с начала февраля этого года. В Москве ситуация еще хуже - в столице зарегистрировано 9,12 тысяч новых случаев - рекордное число заболевших за весь период пандемии.


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