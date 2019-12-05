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вчера 22:17
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вчера 22:09
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вчера 21:24
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Консул РУ поблагодарил полицейских Актобе за помощь узбекистанцам на дорогах
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Генеральный консул РУ Нодиржон Тургунов поблагодарил полицейских Актюбинской области за оказываемую помощь гражданам Узбекистана в сложных зимних ситуациях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Как известно, в зимний период полицейские ведут дежурство на дорогах области, помогая попавшим в сложную ситуацию иностранцам и казахстанцам. В ноябре они спасли 2 узбекистанцев, которые автостопом пытались доехать до родины из Актюбинской области.
Ранее в ноябре на дороге были спасены от замерзания 55 граждан Узбекистана, которые ехали в автобусе на трассе Самара-Шымкент.
Отмечается, на сегодня растет число граждан Узбекистана, приезжающих в Актюбинскую область, с начала года их число составило более 27 тысяч человек.
Как отметили в пресс-службе ДП, увеличение числа мигрантов связано как с экономическими потребностями в рабочей силе, так и с упрощением процедуры регистрации.
«Ранее приезжающих в нашу область на работу узбекистанцев мы регистрировали, как приехавших в гости, и они работали неофициально, а на сегодня благодаря упрощению процедур мы выдаем им разрешения на работу и они могут официально работать на территории региона», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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