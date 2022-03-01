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Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса

1 Марта 2022 13:39
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Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов рассказал об основных изменениях касательно совершенствования законотворческой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На информационном ресурсе Мажилиса будет запущен специальный модуль для сбора конструктивных предложений, по нормам каждого рассматриваемого законопроекта. Наиболее рациональные, будут рассматриваться и обсуждаться на заседаниях рабочих групп и включаться в виде поправок в законопроект», - сказал на XXII съезде партии «Аманат» (ранее Nur Otan).

Также по его словам, выстраивается новый формат взаимодействия с Правительством, который будет далек от формализма, бюрократии, бумажной волокиты.

«Правительством определен заместитель Премьер-министра, с которым в оперативном порядке будут отрабатываться проблемные вопросы, обращения граждан, наказы избирателей», - отметил он.

«По вопросам, требующим детальной проработки или же изменений законодательства, будут создаваться совместные рабочие группы», - заключил Е. Кошанов.

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#Мажилис   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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