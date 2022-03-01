Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов рассказал об основных изменениях касательно совершенствования законотворческой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На информационном ресурсе Мажилиса будет запущен специальный модуль для сбора конструктивных предложений, по нормам каждого рассматриваемого законопроекта. Наиболее рациональные, будут рассматриваться и обсуждаться на заседаниях рабочих групп и включаться в виде поправок в законопроект», - сказал на XXII съезде партии «Аманат» (ранее Nur Otan).

Также по его словам, выстраивается новый формат взаимодействия с Правительством, который будет далек от формализма, бюрократии, бумажной волокиты.

«Правительством определен заместитель Премьер-министра, с которым в оперативном порядке будут отрабатываться проблемные вопросы, обращения граждан, наказы избирателей», - отметил он.

«По вопросам, требующим детальной проработки или же изменений законодательства, будут создаваться совместные рабочие группы», - заключил Е. Кошанов.