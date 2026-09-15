Конституционный суд РК объяснил, когда аудио- и видеозаписи могут использоваться в суде

Конституционный Суд Казахстана разъяснил, что законность получения аудио- и видеозаписей должна проверяться в рамках конкретного уголовного дела, передает агентство Kazinform.

Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке конституционности положения нормативного постановления Верховного Суда по вопросам оценки доказательств в уголовном процессе. Поводом послужило уголовное дело, в котором в качестве доказательств использовались аудио- и видеозаписи.

Конституционный Суд отметил, что доказательствами могут признаваться только сведения, полученные законным путем. Оспариваемое положение не устанавливает порядок получения аудио- и видеозаписей и не освобождает суд от обязанности проверять их относимость, допустимость и достоверность.

— Вопросы законности получения конкретных записей, а также соблюдения права на неприкосновенность частной жизни подлежат оценке органами уголовного преследования и судом при рассмотрении соответствующего уголовного дела, — сообщили в суде.

Ранее Конституционный Суд признал договор о неконкуренции законным.