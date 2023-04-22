Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Конституционный суд вынес рекомендации по совершенствованию судебной системы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Апреля 2023, 11:53
Конституционный суд вынес рекомендации по совершенствованию судебной системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный суд рекомендовал Верховному суду и Высшему судебному совету рассмотреть вопрос совершенствования законодательства в сфере судебной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все началось с того, что в Конституционный суд поступило обращение гражданина Дуйсембиева К. К. о рассмотрении на соответствие пункту 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан положений пункта 3 статьи 44-1 и пункта 4 статьи 44 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», а также пункта 1 статьи 24 Закона «О Высшем Судебном Совете», в соответствии с которыми решение Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде или Судебного жюри при Высшем судебном совете может быть обжаловано судьей в Высший судебный совет.

По мнению автора обращения, ограничительные нормы обжалования решений Комиссии или Судебного жюри только в Высший судебный совет исключают возможность реализовать предусмотренное Конституцией фундаментальное право гражданина на судебную защиту лиц.

В итоге Конституционный суд постановил, что пункт 4 статьи 44, пункт 3 статьи 44-1 Конституционного закона и пункт 1 статьи 24 Закона соответствуют пункту 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан.

Верховному суду и Высшему судебному совету с целью полного обеспечения прав судей рекомендовано рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства о судебной системе и статусе судей в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, содержащимися в нормативном постановлении.

С полным текстом нормативного постановления можно ознакомиться здесь.


Суды   Другие государственные органы   Конституционный суд  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Земельный кодекс РК внесены изменения
В Земельный кодекс РК внесены изменения
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Как отдыхаем в мае 2023 года в Казахстане
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Я не виновен - Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Какую поддержку получают отечественные компании в привлечении зарубежных инвестиций
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов