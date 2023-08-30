Конституционный суд способствует усилению сдержек и противовесов в системе государственной власти - Эльвира Азимова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня День Конституции - опоры нашей независимости, основы нашей государственности. 30 августа – очередная годовщина принятия Основного законы страны. В честь этого знаменательного праздника корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с председателем Конституционного суда, который призван обеспечить верховенство Конституции на всей территории страны, Эльвирой Азимовой.



- Эльвира Абилхасымовна, как известно Конституционный суд начал полноценно работать с 1 января этого года. Каковы результаты этой работы?

- Прежде всего, поздравляю всех казахстанцев с Днем Конституции. Это важный день, чтобы напомнить нам об основных правах и свободах, охраняемых законом. Конституционные принципы служат нам ориентиром для построения справедливого и сплоченного общества.

Создание Конституционного суда является одним из результатов реформы 2022 года, направленной на усиление правозащитных средств. За него в ходе всенародного референдума проголосовало более 77 процентов казахстанцев.

Орган конституционного контроля трансформируется и с 1 января текущего года работает в новом формате. Конституционный суд получил новые полномочия. То есть он пополнился новыми субъектами обращения, такими как граждане, уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор.

Конституционный суд не принадлежит ни к одной из трех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной). При этом можно сказать, что его деятельность способствует усилению системы сдержек и противовесов в системе государственной власти. Эта цель достигается путем проверки конституционности законов и других нормативных правовых актов.

Можно сказать, что 8 месяцев работы прошли активно. Об этом свидетельствуют 25 нормативных постановлений, принятых за этот период времени. Из них только 19 - решения, принятые по обращениям граждан. Конечно, рано говорить о каких-либо результатах за это короткое время. Однако в обществе отмечают, что большая часть граждан положительно относится к созданию Конституционного суда.

- В Конституционный суд могут обратиться все граждане страны, включая генерального прокурора и уполномоченного по правам человека. А имеют ли право руководители центральных и местных исполнительных органов обращаться в Конституционный суд?

- Конституция и Конституционный закон «О Конституционном суде» четко указывают перечень субъектов, имеющих право обращения с заявлением.

Кроме того, в соответствии с Конституционным законом выносится дополнительное решение, если ставится вопрос о толковании решения Конституционного суда. В этом случае дополнительное решение принимается по ходатайству участников конституционного производства либо государственных органов и должностных лиц, обязательных к исполнению итогового решения Конституционного суда.

- Сколько граждан обратилось в Конституционный суд с начала года? В основном, какие проблемы поднимаются чаще всего? Какой процент из них нашел положительное решение в нужное время?

- За это время судьями Конституционного суда и сотрудниками аппарата рассмотрено около четырех тысяч обращений. К сожалению, подавляющее большинство из них было возвращено заявителям в связи с поднятием вопросов, не входящих в компетенцию Конституционного суда. Например, граждане в своих обращениях требовали пересмотра или отмены решений судов общей юрисдикции. Такие заявки составили 41 процент всех обращений. Кроме того, были граждане, которые просили разрешить социальные вопросы или отменить решение органа или должностного лица, не имевшего признаков нормативного правового акта. Тем не менее, мы предоставили гражданам подробные правовые разъяснения. Иногда правильное направление людей помогает им и способствует повышению правовой грамотности.

И только в 27 процентах этих обращений заявители просили проверить соответствие законодательства или отдельных его положений родительскому закону. В своих обращениях граждане просили проверить конституционность законодательства об уголовном, социальном и пенсионном обеспечении, доступе к информации, нормативных постановлений Верховного суда, Налогового кодекса, нормативных актов в сфере государственной службы и судебной системы либо некоторых их норм.

Из этого видно, что граждане имеют высокий доступ к обращению в Конституционный суд.

За это время была рассмотрена конституционность более 30 правовых норм, 5 из которых признаны неконституционными, 7 признаны соответствующими Конституции в толковании, предоставленном Конституционным судом.

В своих заключительных решениях Конституционный суд в течение 6 месяцев дает Парламенту или Правительству рекомендации по пересмотру или совершенствованию законодательства.

- В обществе большой резонанс вызвал ряд законопроектов. Например, в их числе законопроект, касающийся средств массовой информации. Будет ли проведен мониторинг вопросов, вызывающих такой общественный резонанс со стороны Конституционного суда? Сколько жалоб поступило с начала года в отношении таких законопроектов или законов в целом?

- В главном законе страны закреплено, какие именно функции выполняет Конституционный суд. В частности, разрешает споры о правильности проведения выборов Президента, депутатов Парламента и республиканского референдума. Проверяет соответствие нормативных правовых актов Конституции по обращениям лиц, имеющих право обращения в Конституционный суд, в том числе граждан. Комментирует нормы Конституции. Проверка конституционности какого-либо нормативного акта или отдельных его положений осуществляется на основании заявления. То есть самостоятельно не инициирует принятие законов или их проверку. Однако, как я уже упоминала, более 90 процентов заявок были отозваны.

По результатам обобщения конституционной процессуальной практики Конституционный суд ежегодно направляет в Парламент послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан. Тогда эти вопросы тоже не останутся без внимания. В нем проводится анализ национального законодательства с предложениями по его дальнейшему совершенствованию по итогам конституционного производства, а также по рассмотренным обращениям граждан и представляется депутатам.

Послание является одной из форм решения Конституционного суда.

- А вообще, кто курирует работу Конституционного суда?

- Конституционный суд - независимый и самостоятельный орган, осуществляющий конституционный контроль и не входящий в судебную систему. При осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией и Конституционным законом «О Конституционном суде».

- Спасибо за интервью.